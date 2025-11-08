Ospedale di Biella, paga il parcheggio e gli prende un colpo: "Non temere, l'ambulanza arriva in un attimo!"

Così la vignetta di Giovanni Cavallo, fotografa con ironia una vicenda che negli ultimi giorni ha fatto discutere tutto il Biellese: l’aumento della tariffa nel parcheggio dell’Ospedale degli Infermi di Biel... scusate, Ponderano!

Dal 1° novembre la sosta costa 1,50 euro al giorno dopo la mezz’ora gratuita, contro l’euro precedentemente in vigore. Una variazione “minima” solo sulla carta, ma sufficiente a far esplodere le lamentele. Sui social e i commenti si sprecano e si è scatenato un autentico putiferio: tra ironia, rabbia e sarcasmo, molti hanno espresso la propria contrarietà a quello che viene visto come l’ennesimo rincaro “a spese di chi non ha scelta”. Volano riflessioni, lamentele e spesso insulti gratuiti.

Già l’introduzione del pagamento, avvenuta a febbraio 2024, aveva suscitato polemiche. Le sbarre e le macchinette installate all’ingresso del piazzale avevano segnato la fine dei parcheggi gratuiti, aprendo una stagione di proteste e discussioni. Ora, con l’aumento di 50 centesimi, il malumore si è trasformato in indignazione.

Il sindaco di Ponderano, Roberto Locca, parla di una misura «tecnica e dovuta». Dopo l’avvio della gestione, affidata alla società Gestopark, è emerso un disequilibrio economico-finanziario rispetto al piano previsto nel 2017. L’adeguamento, spiega Locca, tiene conto anche dell’indice ISTAT e serve a garantire la sostenibilità del servizio.

Il primo cittadino ricorda però un punto rimasto in sospeso: in origine, la spesa avrebbe dovuto essere suddivisa tra tutti i comuni del Biellese, poiché l’ospedale serve l’intero territorio. «Oggi – sottolinea – il costo grava unicamente sul Comune di Ponderano».

Ospedale di... Biella o Ponderano? Quando fa comodo le opinioni cambiano.

Dalla minoranza arrivano critiche sulla mancanza di confronto e sulla gestione del progetto, mentre tra gli automobilisti c’è chi lamenta la scarsa chiarezza e chi ironizza: «All’ospedale ci vai per guarire, ma rischi di sentirti male».

C’è chi finisce al pronto soccorso per un dolore improvviso e chi per lo scontrino del parcheggio, ma non temere: se il problema è il secondo, l’ambulanza arriva in un attimo.