Giornata nazionale della danza: a Biella un flashmob con tutte le scuole del territorio FOTO

Mercoledì 29 aprile Biella ha celebrato la Giornata nazionale della danza trasformando il centro città in un palcoscenico a cielo aperto. Per l’occasione, tutte le scuole di danza del Biellese si sono unite in un grande flashmob collettivo, portando in piazza centinaia di allievi di ogni età.

L’iniziativa, preparata nelle settimane precedenti, ha visto la partecipazione coordinata di gruppi provenienti da diverse realtà del territorio, che hanno condiviso coreografie studiate appositamente per l’evento. Tra danza classica, moderna, contemporanea e hip hop, il flashmob ha offerto al pubblico un mosaico di stili e sensibilità artistiche, mostrando la ricchezza e la vitalità del panorama coreutico biellese.

Molti cittadini si sono fermati ad assistere, applaudendo gli allievi e immortalando l’esibizione con foto e video. L’atmosfera festosa e la partecipazione corale hanno reso la giornata un momento di forte impatto visivo ed emotivo, sottolineando il valore della danza come linguaggio universale capace di unire, educare e trasmettere energia positiva.

Le scuole coinvolte hanno espresso soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa, evidenziando come la collaborazione tra realtà diverse possa valorizzare il territorio e avvicinare sempre più persone al mondo della danza.