Due persone soccorse in piena notte a Biella e Valdilana (foto di repertorio)

Doppio intervento di soccorso nella notte appena trascorsa per due persone trovatesi in difficoltà all'interno delle proprie abitazioni. L'allarme è scattato dopo l'una di oggi, 8 novembre, nei comuni di Biella e Valdilana. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, assieme al personale sanitario del 118, per la prima assistenza ai residenti.