Dalla Regione 380.000 euro nel Biellese per manutenzione idraulica dei corsi d’acqua

13 interventi per 380.000 euro, è quanto Biella è riuscita a portarsi a casa grazie al nuovo programma regionale di interventi di manutenzione idraulica dei corsi d’acqua, finanziato con 3 milioni di euro di risorse proprie nell’ambito della Legge regionale n. 54/1978.



Obiettivo, è garantire la sicurezza idrogeologica dei territori e favorire la prevenzione del rischio attraverso opere diffuse di pulizia e manutenzione dei corsi d’acqua minori, consolidamento delle sponde e delle griglie, rimozione dei materiali che ostacolano il deflusso e taglio della vegetazione in alveo.



Gli interventi saranno realizzati in collaborazione con i Comuni, ai quali nei mesi scorsi la Regione aveva chiesto di segnalare le principali criticità idrauliche presenti sul territorio.



Il programma prevede in totale 92. Oltre ai 13 in provincia di Biella ne sono previsti ad Alessandria 17 interventi per complessivi 415.000 euro, ad Asti: 20 interventi per 360.000 euro, a Cuneo: 12 interventi per 495.000 euro, a Novara: 4 interventi per 125.000 euro, a Torino: 12 interventi per 709.000 euro nel Verbano-Cusio-Ossola: 6 interventi per 559.000 euro e a Vercelli: 8 interventi per 357.000 euro.

Nel dettaglio a Biella a Campiglia Cervo € 20,000.00 Interventi taglio della vegetazione e risagomatura alveo rio Borghese e rio Piaro; a Borriana € 60,000.00 Rimozione materiale vegetale e movimentazione materiale lapideo per il ripristino dell’officiosità idraulica della passerella pedonale sul torr. Elvo; Netro € 30,000.00 Taglio della vegetazione all’interno delle vasche di sedimentazione del rio Camponeto; Sandigliano € 30,000.00 Taglio della vegetazione nel rio Raspuzzo in prossimità della S.P. 143 e nel rio Chiave/Carpaneto; Mottalciata € 20,000.00 Intervento di controllo della vegetazione ripariale, pulizia della vasca di sedimentazione e dell'alveo lungo il rio Mestra; Rosazza € 30,000.00 Intervento di movimentazione materiale lapideo, ripristino difese spondali e taglio della vegetazione nel torr. Cervo a monte dell’abitato; Lessona € 20,000.00 Taglio Vegetazione all’interno dell’alveo del torrente Strona a monte della villa Guelpa; Ailoche € 20,000.00 Manutrenzione idraulica e taglio della vegetazione nel rio Del Gabbio in frazione Gabbio; Pollone € 50,000.00 interventi di sottomurazione difese spondali nel torrente Oremo in prossimità dell’abitato; Sala Biellese Taglio della vegetazione e rimozione schianti nel torrente Olobbia € 20,000.00; Strona Manutenzione Rio Valle Trocco e minori € 20,000.00; Valdilana Taglio della vegetazione nel rio Tolera e nel torrente Strona € 40,000.00; Magnano Taglio della vegetazione nel rio Piletta a monte della fraz. San Sudario € 20,000.00.

«Con questo nuovo programma – dichiara l’assessore regionale alla Protezione civile, Difesa del suolo e Opere pubbliche, Marco Gabusi – proseguiamo l’impegno costante per la manutenzione dei corsi d’acqua e la prevenzione del rischio idraulico. Si tratta di piccoli interventi diffusi, ma fondamentali per garantire la sicurezza dei cittadini e la cura del territorio».



«La prevenzione – aggiunge il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio – resta la migliore forma di difesa del nostro territorio. Ogni intervento di manutenzione significa meno rischi, più sicurezza e più tutela per le nostre comunità».