Biella, anziani presi di mira da ragazzini: “Abbiamo paura a uscire di casa”

Una lettera arrivata in redazione denuncia un episodio che, purtroppo, non sembra isolato. A raccontarlo è una cittadina biellese che descrive una situazione sempre più preoccupante nel quartiere dove vive: anziani presi di mira da ragazzini di appena 13 o 14 anni, tra scherzi pesanti e comportamenti aggressivi. E che ora temono a uscire di casa da soli per paura di nuove ripercussioni.

“La settimana scorsa – scrive la lettrice – mentre stavo salendo in macchina, una mia amica mi ha chiesto informazioni su alcuni ragazzi che abitano vicino a casa mia. Accanto a lei c’era un signore di circa 85 anni, visibilmente spaventato. Mi ha raccontato che tre ragazzini gli avevano lanciato addosso delle pigne mentre passeggiava da solo”.

La donna ha accompagnato l’uomo fino a casa, scoprendo che non era la prima volta. “Mi ha detto di aver già segnalato l’episodio a luglio a chi di dovere, ma gli era stato risposto che “sono solo dei ragazzini””.

Nei giorni successivi, secondo quanto riportato, la scena si sarebbe ripetuta, tanto che sul posto sarebbero intervenute anche le forze dell’ordine. “Non ho assistito personalmente, ma – prosegue la lettera – credo sia doveroso denunciare pubblicamente quanto accade. Chiedo che si intervenga e che a questi ragazzi venga insegnato il rispetto attraverso la cosiddetta giustizia riparativa”.

La cittadina conclude con un appello: “Dobbiamo tutti intervenire a tutela dei più deboli. Se davvero hanno fatto del male a un anziano, gridandogli addosso e lanciandogli oggetti, è giusto che siano indirizzati a un percorso educativo, magari svolgendo servizio in una struttura come il Cottolengo. Solo così potranno capire la gravità delle proprie azioni”.