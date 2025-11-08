 / CRONACA

Incendio a Mottalciata, scatta l'allarme: arrivano i Vigili del Fuoco

Incendio a Mottalciata, scatta l'allarme: arrivano i Vigili del Fuoco (foto di repertorio)

Quasi 2mila metri quadri di prato sono stati avvolti dalle fiamme nel pomeriggio di oggi, 8 novembre, nel comune di Mottalciata. In azione i Vigili del Fuoco di Cossato che, in breve tempo, hanno avuto la meglio sull'incendio. In fase di accertamento, invece, le cause del rogo.

g. c.

