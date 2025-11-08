 / CRONACA

Dopo Chiavazza, nuovo sinistro a Biella: ferito giovane in bici

La dinamica è ora al vaglio degli agenti della Polizia Locale, sul posto anche i sanitari del 118.

Dopo Chiavazza, un altro incidente stradale si è verificato nel comune di Biella. Stavolta ha visto coinvolte un'auto, condotta da una donna di 58 anni, e una bici con a bordo un uomo di 23 anni.

Proprio quest'ultimo, a seguito dell'impatto, è rimasto ferito nello scontro ed è stato prontamente soccorso dal personale sanitario del 118. Il sinistro ha avuto luogo nel pomeriggio di oggi, 8 novembre, in corso San Maurizio, nei pressi della rotonda con via Cottolengo.

La dinamica è ora al vaglio degli agenti della Polizia Locale. Il giovane è stato poi trasportato al Pronto Soccorso in codice verde.

