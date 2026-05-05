Trail della Diga 2026, Mongrando si prepara alla grande festa della corsa

L’attesa sta per finire. Domenica 10 maggio, il comune di Mongrando tornerà ad essere il cuore pulsante dell'outdoor con l'edizione 2026 del Trail della Diga. Un appuntamento che promette spettacolo, fatica e tanta convivialità, organizzato da La Vetta Running con un'attenzione maniacale per il territorio.

I volontari hanno lavorato duramente per garantire sentieri puliti e perfettamente sistemati. Protagonista assoluto sarà il paesaggio: il percorso si snoderà attraverso il suggestivo Bosco del Vallino, offrendo a tutti i partecipanti la spettacolare vista della Diga, un'icona di questo territorio che regala scorci mozzafiato.

Per i campioni e per le famiglie L’evento è pensato per tutti. La 32KM (900m D+) e la 15KM (450m D+) sono le prove competitive per chi vuole sfidare il cronometro. Ma il vero cuore della giornata sarà la 8KM non competitiva, dedicata ai camminatori, ai ragazzi delle scuole e ai più piccoli. Un'occasione unica per vivere lo sport nel rispetto dell'ambiente.

Pacco gara e Pasta Party

Come annunciato sui social, gli iscritti riceveranno un pacco gara speciale. Dopo il traguardo, la festa continuerà con i grandi ristori e l'immancabile Pasta Party finale.

Informazioni Utili e Iscrizioni Le iscrizioni sono aperte su www.irunning.it fino al 7 maggio. Sarà inoltre possibile iscriversi sul posto domenica mattina presso il centro Polivalente di Mongrando (dalle 7).

· Partenza 32KM: Ore 8:30 (Competitiva)

· Partenza 15KM: Ore 9:30 (Competitiva)

· Partenza 8KM: Ore 10:30 (Non Competitiva)

· Referente Info: Enrico – 334.8993788 · Email: lavettarunning@gmail.com