SPORT | 09 novembre 2025, 17:35

ACF BIELLESE Savi Women si chiude 1-0

Partita di campionato Promozione Femminile

Risultato di oggi domenica 9 novembre contro Savi Women, 1 - 0.

Il commento di Giletto Annalisa : "È stata una partita molto più competitiva delle altre volte. L'avversario era davvero forte. E' finita 1 a 0 con qualche sbaglio nostro in porta e col rischio anche di prenderne ma ce l'abbiamo fatta".

Formazione ACF BIELLESE:

12 Marazzato Carolina

4 Giletto Annalisa (vice capitano - sostituita al 1' del secondotempo da Dreon Giulia)

5 Nerva Francesca

6 Nitti Zaira 

7 Alberto Gaia 

8 Cavagnetto Gloria (capitano)

9 Vacca Silvia 

11 Pipino Alice (sostituita al 36' del secondo tempo da 13 Sorze Giulia)

15 Tintori Arianna (sostituita al 27' del secondo tempo da 3 Pertel Giorgia)

18 Ingannamorte Valentina (sostituita al 38' del primo tempo da 10 Carazzolo Desirée)

20 Demargherita Melissa (sostituita al 19' del secondo tempo da 2 Sorlei Stefania)

A disposizione:

1 Paonessa Sarah 

14 Mabrito Rebecca 

17 Artiglia Giada 

19 Quercioli Elena 

Allenatore: Barboni Stefano

Allenatore in seconda: Squillario Enrico 

Marcatori:

4' secondo tempo Alberto 

c.s.ACF Biellese, s.zo.

