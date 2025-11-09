ACF BIELLESE Savi Women si chiude 1-0

Risultato di oggi domenica 9 novembre contro Savi Women, 1 - 0.
Il commento di Giletto Annalisa : "È stata una partita molto più competitiva delle altre volte. L'avversario era davvero forte. E' finita 1 a 0 con qualche sbaglio nostro in porta e col rischio anche di prenderne ma ce l'abbiamo fatta".
Formazione ACF BIELLESE:
12 Marazzato Carolina
4 Giletto Annalisa (vice capitano - sostituita al 1' del secondotempo da Dreon Giulia)
5 Nerva Francesca
6 Nitti Zaira
7 Alberto Gaia
8 Cavagnetto Gloria (capitano)
9 Vacca Silvia
11 Pipino Alice (sostituita al 36' del secondo tempo da 13 Sorze Giulia)
15 Tintori Arianna (sostituita al 27' del secondo tempo da 3 Pertel Giorgia)
18 Ingannamorte Valentina (sostituita al 38' del primo tempo da 10 Carazzolo Desirée)
20 Demargherita Melissa (sostituita al 19' del secondo tempo da 2 Sorlei Stefania)
A disposizione:
1 Paonessa Sarah
14 Mabrito Rebecca
17 Artiglia Giada
19 Quercioli Elena
Allenatore: Barboni Stefano
Allenatore in seconda: Squillario Enrico
Marcatori:
4' secondo tempo Alberto