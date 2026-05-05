Furto a Gaglianico: colpito un negozio di abbigliamento

Furto nella notte in un negozio di abbigliamento di Gaglianico, in via del Mosso. Secondo le prime informazioni raccolte, l’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 2, quando i ladri si sarebbero introdotti nei locali dopo aver forzato una porta secondaria.
Una volta all’interno, i malviventi avrebbero portato via alcune cassette metalliche contenenti il fondo cassa, per un importo complessivo di qualche centinaio di euro, oltre ad alcune giacche firmate. Durante l’azione sarebbe stato danneggiato anche il sistema di allarme.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, ma fino ad ora le ricerche hanno dato esito negativo.