Trofeo Comunale di La Cassa, Racing Team Riverosse tra i protagonisti della giornata FOTO

Domenica 3 maggio il Trofeo Comunale di La Cassa ha regalato spettacolo ed emozioni agli appassionati della MTB, grazie a una gara di cross country ben organizzata dalla ASD Team Cicloteca su un tracciato tecnico e selettivo.

Il percorso, prevalentemente sterrato, prevedeva più giri da affrontare in base alle diverse categorie, mettendo a dura prova resistenza, abilità e strategia degli atleti in gara. A rendere ancora più avvincente la competizione sono stati alcuni passaggi particolarmente impegnativi: una discesa tecnica, dove precisione e controllo hanno fatto la differenza, e una salita estremamente rapida, vero banco di prova per le gambe dei concorrenti.

Tra i protagonisti della giornata spiccano gli atleti del Racing Team Riverosse, capaci di distinguersi nelle rispettive categorie con prestazioni di alto livello. I portacolori della squadra hanno dato battaglia dal primo all’ultimo giro, dimostrando determinazione, grinta e un’ottima preparazione atletica.

Proprio nei tratti più tecnici del tracciato, i giovani del team hanno saputo esprimere il meglio di sé, conquistando posizioni preziose e confermando la crescita e la competitività della squadra nel panorama delle gare di cross country.

Ottimi i risultati ottenuti:

Categoria G2: Giorgio Benanchietti, 3° posto

Categoria G4: Pietro Benanchietti, 4° posto; Pietro Vercelloni, 7° posto

Categoria G5: Andrea Comazzo, 1° posto; Leonardo Dalla Vecchia, 2° posto; Leonardo Zumella, 4° posto

Una prova convincente per il Racing Team Riverosse, che continua a raccogliere risultati importanti e a crescere gara dopo gara, confermandosi realtà di riferimento nel settore giovanile della mountain bike.



