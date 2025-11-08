Auto non si ferma all’alt dei Carabinieri, fuga rocambolesca tra Occhieppo Inferiore e Superiore

Scene da film nel comune di Occhieppo Inferiore dove i Carabinieri si sono dati all'inseguimento di un'auto che, stando alle prime ricostruzioni, non si sarebbe fermata all'alt dei militari dell'Arma, impegnati nel consueto controllo sul territorio.

Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi. Nella fuga, il mezzo avrebbe effettuato manovre pericolose, percorrendo alcuni tratti di strada in contromano, oltre a urtare un mezzo in transito. In seguito, le persone a bordo (probabilmente due) hanno abbandonato l'auto a Occhieppo Superiore e si sono dileguate nei boschi circostanti.

Le successive ricerche hanno dato esito negativo. Alla fine, è risultato che il veicolo fosse di proprietà di una società di noleggio. Sul caso indagano le forze dell'ordine.