SPORT | 09 novembre 2025, 15:50

La piccola Nicole di Biella accoglie Carlos Alcaraz al primo giorno delle Nitto ATP Finals FOTO e VIDEO

Un’esperienza unica che resterà per sempre nel cuore della famiglia e di tutta la comunità biellese.

Un momento indimenticabile per la piccola Mitrea Eva Nicole di Biella, che oggi, domenica 9 novembre, ha preso parte alle Nitto ATP Finals di Torino grazie all’invito dell’UGI (Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini ODV).

L’associazione torinese, che ogni anno sceglie alcuni bambini in cura o fuori cura per vivere da vicino l’emozione del grande tennis, ha voluto anche Nicole tra i piccoli protagonisti della cerimonia.

La bimba, che ha appena compiuto 7 anni, ha avuto l’onore di accogliere il numero 1 della Race, Carlos Alcaraz, all’ingresso dell’evento.

"Era molto emozionata, e anche noi lo eravamo – racconta la mamma, Mirela – abbiamo seguito tutto da casa in televisione, orgogliosi e commossi nel vederla lì, in un momento così speciale".

s.zo.

