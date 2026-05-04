Grande concerto al Biella Jazz Club, torna l'icona mondiale Peter Erskine

Lunedì 4 maggio parte ufficialmente, con un grandissimo concerto, il festival legato al sessantennale della storica associazione biellese “Diamond Jazz Festival, Sessant’anni di Jazz”.

Per l’occasione tornerà sul palco di Palazzo Ferrero il grande batterista statunitense Peter Erskine con un trio d’eccezione, Alan Pasqua al pianoforte e Darek Oles al contrabbasso.

Ancora una volta, il sodalizio biellese, attraverso i contributi di Fondazione CR Biella e Fondazione CRT riesce a portare in città i grandi artisti che hanno scritto la storia del jazz mondiale e , dopo sessant’anni di ininterrotta attività, il Biella Jazz Club continua ad essere uno dei luoghi più importanti e iconici per il jazz riconosciuto in tutto il mondo.

Peter Erskine è un’icona del jazz mondiale che ha scritto pagine di storia musicale. Nasce nel New Jersey e inizia all’età di quattro anni a suonare la batteria; a diciotto inizia già la sua carriera da professionista con la Stan Kenton Orchestra, ma è con i Weather Report che il mito ha inizio davvero: insieme a Jaco Pastorius e Joe Zawinul diventa membro fondamentale nell’epoca d’oro della “Fusion Band” per eccellenza, registra cinque dischi, tra i quali il famoso live “8.30”, premiato con un Grammy Awards. Recentemente, con il progetto “Peter Erskine Trio feat Alan Pasqua & Darek Oles”, è stato candidato ai Grammy Awards 2023 con il disco “Live in Italy”(Co-prodotto da Zenart Cooperativa Artistica), registrato a Camogli (GE) durante il tour in Italia in autunno 2021.

Alan Pasqua è un pianista Steinway, candidato ai Grammy e professore di studi jazz presso la USC Thornton School of Music. Ha suonato e registrato con Tony Williams, Jack DeJohnette, Paul Motian, Dave Holland, Michael Brecker, Randy Brecker, Joe Henderson, Stanley Clarke, Gary Burton, James Moody, Gary Peacock, Gary Bartz, Reggie Workman, The Thad Jones/Mel Lewis Jazz Orchestra, Sheila Jordan e Joe Williams. nel 2008 Pasqua ha unito le forze con Peter Erskine e Dave Carpenter, arrangiando, co-producendo e suonando nell’album del trio nominato ai Grammy Award “Standards”.

Darek “Oles” Oleszkiewicz è nato il 20 febbraio 1963 a Wroclaw, in Polonia.Oles è stato molto attivo come interprete ed è diventato uno dei bassisti più ricercati della costa occidentale. “Oles” (il suo soprannome americano) ha avuto l’opportunità di esibirsi e registrare con i più grandi maestri del jazz. Un elenco parziale delle sue collaborazioni include: Brad Mehldau, Billy Higgins, Pat Metheny, Joe Lovano, Eddie Henderson, Charles Lloyd, John Abercrombie, Bennie Maupin, Lee Konitz, Peter Erskine, Alan Pasqua e molti altri.

La stagione prosegue, come di consueto, martedì 5 maggio con una jam session.