PartySport2026 quest' anno sarà a Borriana!

Ci saranno basket, golf, pallavolo, Sabato 16 maggio 2026, a Borriana, si svolgerà una nuova edizione di #PartySport2026, la manifestazione dedicata ai giovani e allo sport organizzata dal Comune in collaborazione con le amministrazioni di diciassette Comuni della pianura del Basso Biellese: Borriana, Benna, Candelo, Cavaglià, Cerrione, Dorzano, Gaglianico, Gifflenga, Massazza, Mongrando, Ponderano, Roppolo, Salussola, Sandigliano, Verrone, Villanova Biellese e Viverone ed i rispettivi Istituti Comprensivi di: Istituto Comprensivo di Cavaglià, Istituto Comprensivo Cesare Pavese Candelo-Sandigliano, Istituto Comprensivo di Gaglianico, Istituto Comprensivo di Mongrando e le associazioni sportive del territorio.

È fantastico vedere come un’iniziativa nata nel 2015 continui a crescere e a fare rete sul territorio; #PartySport2026 non è solo una giornata di movimento, ma un vero e proprio esempio di come la sinergia tra piccoli Comuni possa generare un impatto sociale concreto.



Le strutture comunali messe a disposizione per la manifestazione da parte del Comune di Borriana saranno la Piazza Don Guido Gariazzo, il Parco Giochi Maria Montessori, il Campo Volley Basket e il Campo Sportivo e la strada comunale Via Pietro Frassati con la collaborazione della Parrocchia di San Sulpizio.



L’organizzazione logistica è stata affidata all’associazione sportiva ASD AS Gaglianico 1974, già impegnata negli anni passati nel coordinamento delle attività. Ogni Comune partecipante contribuisce con una quota di 100,00 euro per coprire le spese ordinarie di gestione dell’iniziativa, per un totale complessivo di 1.700,00 euro, inclusa la quota del Comune di Borriana. L’intera somma sarà destinata all’associazione AS Gaglianico 1974.

#PartySport2026 rappresenta un’importante occasione per far avvicinare i giovani allo sport in maniera inclusiva e divertente, promuovendo valori di crescita personale, collaborazione e partecipazione attiva nella comunità.

Il valore aggiunto è che, al di là della competizione, il focus rimane sulla scoperta delle discipline sportive. I ragazzi hanno l'opportunità di testare diverse attività in un contesto non agonistico, guidati dalle associazioni locali, favorendo una crescita personale sana e radicata nella comunità.



Un bel segnale per il Biellese, che dimostra come lo sport possa essere il collante perfetto tra diverse amministrazioni e generazioni!