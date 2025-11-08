Biella, ecco 580mila euro per la valorizzazione dei sentieri e delle frazioni della Valle Oropa

La città di Biella è risultata assegnataria di un finanziamento di 580mila euro nell’ambito del bando per i comuni confinanti con le Regioni a Statuto Speciale, promosso dal Ministero degli Affari Regionali e delle Autonomie.

Il progetto presentato dall’amministrazione comunale prevede una serie di interventi finalizzati alla valorizzazione e al miglioramento dell’accessibilità dei percorsi escursionistici che collegano il nostro capoluogo con il Santuario di Oropa, oltre alla riqualificazione di aree pubbliche nelle frazioni della Valle Oropa. Nel dettaglio, il finanziamento consentirà di realizzare: la riqualificazione del sentiero del Gorgomoro, che da Biella conduce al Santuario di Oropa; il ripristino e la sistemazione del sentiero della Vandornina e del sentiero del Bellone.

Gli interventi inerenti ai sentieri, saranno relativi a taglio di rovi, erba e arbusti, rimozione di rami e alberi caduti o pericolanti, pulizia della vegetazione, interventi strutturali in alcune passerelle in legno, sistemazione del tracciato e convogliamento delle acque per evitare zone fangose lungo il percorso, e sono finalizzati a: garantire la sicurezza degli utenti attraverso misure specifiche che prevengano incidenti o altri eventi dannosi, oltre a fornire assistenza tempestiva in caso dì necessità; riqualificare le porzioni o le aree degradate lungo i sentieri.

In più ci sarà il rifacimento di due marciapiedi cittadini che conducono all’inizio del sentiero del Gorgomoro, in particolare il tratto di via Italia, inagibile da tempo e il tratto di via Serralunga, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la fruibilità dei percorsi. I punti generali del progetto inerenti agli interventi sui marciapiedi, relativi a rifacimento, pulizia e protezione dei ferri d'armatura, ripristino del calcestruzzo, sostituzione dei parapetti e ripristino del piano di calpestio, sono finalizzati a: garantire la sicurezza degli utenti e garantire la pedonabilità all’utenza debole; ripristinare le porzioni ammalorate dei marciapiedi per garantire la sua funzionalità; migliorare la qualità estetica degli spazi anche in relazione al contesto circostante.

A ciò si aggiunge la riqualificazione completa dei parchi gioco delle frazioni della Valle Oropa — Favaro, Cossila San Giovanni e Cossila San Grato — che verranno dotati di nuove attrezzature e arredi, restituendo ai cittadini spazi più moderni, sicuri e inclusivi.

L’assessore ai Bandi, Giacomo Moscarola, ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto: “Questo importante finanziamento premia il lavoro di pianificazione e progettazione portato avanti con impegno e attenzione da parte dell’amministrazione comunale. L’obiettivo è quello di valorizzare i percorsi che collegano Biella a Oropa, patrimonio identitario e naturalistico di grande valore, rendendoli più accessibili e sicuri per cittadini, famiglie e visitatori. Allo stesso tempo, la riqualificazione dei parchi gioco nelle frazioni della Valle Oropa rappresenta un intervento concreto per migliorare la qualità della vita nelle nostre comunità di collina e montagna, offrendo spazi di aggregazione rinnovati e pienamente fruibili. Questo progetto testimonia la capacità del Comune di intercettare risorse nazionali e di tradurle in interventi reali e duraturi a beneficio del territorio. Ringrazio gli Assessori al Lavori Pubblici Cristiano Franceschini e l’assessore alla Montagna Sara Gentile per la collaborazione. Sarà poi compito dell'Assessorato ai Lavori Pubblici la realizzazione delle opere”.