Calcio, la Cervo R.B. continua la marcia in testa

Finotto e compagni battono Sporting Issogne 2001 e mantengono tre punti di vantaggio sulla seconda. In gol Cavalli, doppietta, e Cinguino. Gugliemo Zola: “Importante non aver lasciato punti”. Mister Rubini: “Questi ragazzi stanno facendo un lavoro straordinario”

Continua la marcia della capolista La Cervo R.B., che, al Leandro Poma, regola 3-1 Sporting Issogne 2001, mantiene tre punti di vantaggio su La Romanese, corsara a Lessona, ed allunga su Stambinese 1924, fermata sul pari da Valdilana Next Gen. Contro i valdostani La Cervo R.B. ha schierato Baù, Locuratolo (Zola), Cerutti, Naingoran, Tara Di Blasi, Emanuele (Baissarda), Colombo (Finotto), Cinguino, Cavalli, Giorgi. Prima della partita le squadre hanno osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Michele Vaccarello, fratello di Calogero, dirigente accompagnatore biancoblu. Partita che si stappa al quarto minuto quando Cavalli riceve dal Tara sulla trequarti sinistra e fa partire uno spiovente che sorprende il portiere valdostano Vicari insaccandosi alla sua sinistra. Passano cinque minuti ed Emanuele, assistito da Di Blasi, prova ad imitare Cavalli con l’estremo difensore ospite che blocca facilmente il suo tiro a mezza altezza. 13’: giro palla dei padroni di casa con palla ad Emanuele sull’out sinistro: dribbling e cross teso per Cinguino che, sul primo palo, incorna il 2-0. 18’: dopo una prolungata azione d’attacco biancoblu e respinta dalla difesa, palla a Di Blasi: gran destro e Vicari respinge. 29’: grande azione sulla sinistra di Cinguino che salta l’uomo e entra basso: Emanuele e Giorgi non riesco a spingere in rete per un soffio. 36’: corner di Cavalli da sinistra sul secondo palo dove Tara, di controbalzo, scheggia la parte superiore della traversa. 38’: su lancio lungo Issogne Bonin vince un rimpallo con Tara e Naingoran ed accorcia le distanze con una puntata nel sette alla sinistra di Baù. Nel recupero primo tempo ancora una traversa scheggiata dai padroni di casa: questa volta è Cinguino ancora su angolo di Cavalli da sinistra. Prima palla gol della ripresa con Cavalli su scarico da destra di Giorgi al 47’: tiro fiacco parato da Vicari. 62’: punizione ospite respinta dalla difesa e tiro debole di Borettaz parato da Baù. 71’: rimessa laterale di Giorgi dalla destra per Finotto che filtra in area per Cavalli: destro incrociato sul secondo palo e terzo gol. Due minuti dopo lancio di Emanuele sulla destra per Cavalli che scarica per Zola: destro fuori di due metri. E’ l’ultima azione della gara che finisce 3-1.

“Importante aver fatto tre punti – commenta la gara Guglielmo Zola – e peccato aver preso gol su un’azione fortuita. Dopo il 2-0 siamo un po’ usciti dalla partita ma l’abbiamo gestita abbastanza bene quando abbiano goocao al nostro ritmo”. Per Mister Alessandro Rubini la partita non è mai stata in discussione: “Sono contento del risultato Abbiamo giocato tutta la gara un po’ sotto ritmo a quello che potenzialmente possiamo fare, ma i ragazzi tatticamente sono stati bravi con pochi errori e tre gol. Questi ragazzi stanno facendo un lavoro straordinario perdendo solo 2 punti quando mancano tre partite alla fine dell’andata: Non è facile dare questa continuità. Stiamo indirizzando il nostro campionato nella maniera corretta”.