Ippon 2, Marta Buono convocata in Nazionale

Buone notizie per l’Ippon 2 Karate di Biella guidata dal maestro Feggi: Marta Buono è stata convocata agli allenamenti della Nazionale Italiana FIJLKAM.

La giovane atleta novarese, che da oltre due anni si allena presso la società biellese, prenderà parte a due importanti raduni: dal 6 al 9 novembre con la Nazionale Seniores e dal 16 al 21 novembre con la Nazionale Under 21. Gli allenamenti si svolgeranno ad Ostia e saranno condotti dai tecnici federali in vista dei prossimi impegni internazionali delle rappresentative azzurre.

Un traguardo prestigioso per Buono, che in soli dodici mesi, ha compiuto un vero balzo in avanti nel panorama nazionale, passando dal dodicesimo al secondo posto del ranking italiano grazie ai suoi brillanti risultati: tre medaglie d’oro nelle Open League, bronzo ai Campionati Italiani per Rappresentative Regionali e un settimo posto nella Serie A Mondiale di Salisburgo.

Grande soddisfazione, dunque, per l’atleta e per tutto lo staff dell’Ippon 2 che confermano la crescita costante del movimento biellese nel karate d’alto livello.