Il biellese Paolo Garizio è Campione Europeo 2025 di Natural Bodybuilding DFAC FOTO

Grande impresa per Paolo Garizio, atleta biellese, personal trainer e docente di educazione fisica, che ha conquistato il titolo di Campione Europeo 2025 di Natural Bodybuilding DFAC (Drug Free Athlete Coalition) nella categoria Master Over 40.

Un risultato di grande valore, ottenuto in una competizione che rappresenta l’eccellenza del bodybuilding naturale, una disciplina che promuove il fitness sano e l’allenamento privo di sostanze dopanti. La DFAC è infatti una federazione internazionale riconosciuta per la serietà dei propri controlli antidoping, garanzia di trasparenza e credibilità sportiva.

«È stato un successo cercato fino all’ultimo, frutto di una preparazione millimetrica creata ad arte – racconta Garizio –. Ho costruito ogni fase dell’allenamento attraverso logiche innovative basate su evidenze scientifiche, interpretate grazie alla mia esperienza pluriennale nel fitness e nella preparazione atletica. Ogni dettaglio è stato calibrato per arrivare sul palco nella condizione migliore della mia carriera».

Il trionfo europeo arriva dopo il terzo posto ottenuto alle finali italiane FCFN di settembre, un risultato che, come ammette l’atleta, “mi stava stretto”.

«Ho subito deciso di correggere il tiro – prosegue –: ho impostato un nuovo programma di allenamento e ho adottato strategie alimentari personalizzate, studiate insieme al preparatissimo nutrizionista e collega Battista Mansueto di Torino. Il lavoro di squadra è stato decisivo per raggiungere questo livello di forma».

Con il titolo continentale in tasca, Garizio guarda già al prossimo obiettivo: «Ora tutta la mia attenzione è rivolta alla finale mondiale DFAC, che si terrà a Houston, in Texas (USA). Lì avrò l’onore di rappresentare l’Italia e il Biellese sul palcoscenico più prestigioso del bodybuilding naturale mondiale. È un sogno che si realizza, ma anche un nuovo punto di partenza. La finale mondiale di Houston – aggiunge Garizio – è un’occasione per dare visibilità al territorio biellese sulla scena internazionale.»