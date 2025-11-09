 / CRONACA

Occhieppo Inferiore, auto esce fuori strada

Non c'è stato nessun ferito

Paura nella serata di ieri sabato 8 novembre, intorno alle 21, in via del Sole a Occhieppo Inferiore, dove un’autovettura è uscita di strada per cause ancora da chiarire.

Alla guida si trovava un uomo di 63 anni di Occhieppo Inferiore, con a bordo il figlio, nato nel 1996. Fortunatamente, nessuno dei due ha riportato ferite, e non ci sono stati danni a cose o altri veicoli.

Secondo quanto ricostruito, l’incidente è avvenuto senza coinvolgere altri mezzi: la macchina è semplicemente uscita dalla carreggiata, senza ulteriori conseguenze.

