Salussola Volley, 3° successo su 4 gare ma scatta l'allarme infortuni FOTO e VIDEO

Il Mercatino Franchising Biella Salussola Volley conquista la sua terza vittoria stagionale in quattro gare disputate, superando l'ASD Volley Bellinzago per 3 set a 0 (25-18, 25-21, 25-18) nella prima partita casalinga della Prima Divisione Maschile, tenutasi ieri sera, venerdì 7 novembre.

I ragazzi di Salussola hanno mostrato grinta e un eccellente spirito di squadra, riuscendo a dominare l'incontro con parziali che hanno dimostrato la loro superiorità in campo. Tuttavia, nonostante il risultato netto, la partita ha lasciato un sapore agrodolce a causa di una serie di infortuni che hanno messo in ginocchio la rosa. La squadra, già costretta a far fronte ad assenze recenti, ha visto altri atleti fermarsi durante il match.

Tuttavia, il capitano, Mattia Gaio, ha mantenuto alta l'attenzione nel post-partita: "Si poteva dare di più di quello che abbiamo dato e il nostro valore è ancora tutto da dimostrare", ha commentato, sottolineando la necessità di non accontentarsi e di continuare a lavorare sodo. L'ottimo avvio di stagione (tre vittorie su quattro) è un segnale positivo anche per la dirigenza, ci ha spiegato il presidente Michael Balasso, ma gli infortuni rappresentano ora la sfida più grande da affrontare.

La panchina si accorcia, e la preoccupazione è palpabile in vista del prossimo difficile impegno che avverrà questo martedì 11 novembre in trasferta contro il Vigliano Volley. Sarà un vero test per il carattere e la profondità della squadra, chiamata a stringere i denti e a dimostrare la propria forza anche in condizioni di difficoltà. Lo staff tecnico è al lavoro per valutare le condizioni degli infortunati e per preparare al meglio la formazione che scenderà in campo. Necessario ora è il supporto di tutti i tifosi, che saranno il settimo uomo in campo per la squadra.