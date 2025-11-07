Ritmica, Ginevra Lanza è d’argento nel regionale FGI Silver LB, quarto posto per Andrea Viola Adamo FOTO

A Vezza d’Alba, presso il locale palazzetto dello sport, si è disputata nel week end la terza prova del campionato regionale FGI Silver LB. Due le atlete della Rhythmic School a scendere in campo. Come nelle prove precedenti, si conferma al secondo posto Ginevra Lanza, con due eccellenti performances a cerchio e clavette, che la portano a conquistare una splendente medaglia d’argento nella categoria allieve 5 (anno 2012) ad un decimo di punto dal primo posto. Superba anche la prova di Andrea Viola Adamo che nella categoria Allieve 2 (anno 2015) con due ottime prove a cerchio e palla sfiora il podio classificandosi al quarto posto, migliorando notevolmente i risultati rispetto alle prove già disputate.

Ad accompagnare le ginnaste in gara le tecniche Arianna Prete e Mariia Nikitchuk che commentano i risultati delle loro atlete: “Ginevra Lanza ha dimostrato di essere ginnasta di vertice, confermando la sua crescita tecnica e migliorando la sua espressività. Andrea Viola Adamo è migliorata molto acquisendo buona tecnica ed eleganza e lasciando intravedere ulteriori margini di crescita. Siamo soddisfatte dei risultati ottenuti dalle nostre atlete – concludono le tecniche – a conferma che il lavoro che stiamo perseguendo con la nostra scuola è valido ed in linea con i nuovi dettami dei codici di punteggio previsti dalla federazione internazionale per il nuovo quadriennio”.

Nel fine settimana, grandi impegni per la scuola di Ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya, impegnata a Caorle (VE) nella finale nazionale di specialità Gold GR, a cui sono state ammesse tre RSgirls: Giulia Sapino, Elena Pavanetto e Ginevra Bravaccino ed al palazzetto di Candelo con la disputa della seconda prova del campionato regionale FGI Winter Club a cui risultano iscritte 99 squadre composte da ben 372 ginnaste. Ci sarà nuovamente gran lavoro per lo staff dei volontari della Rhythmic School che prepareranno ed organizzeranno al meglio la manifestazione, mentre saranno dieci, suddivise in tre squadre, le RSgirls che scenderanno in pedana a tentare di tenere alto il vessillo della società candelese.