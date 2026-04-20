Ecco cosa è successo a Biella nel we del 17, 18, e 19 aprile

CRONACA
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- Finto maresciallo al telefono: “Suo figlio è rimasto coinvolto in una rapina, ci consegni del denaro”
- Mongrando, sorpresi a scaricare rifiuti nel bosco: decisiva la segnalazione di un cittadino
- Accoltellò in casa anziana di Vigliano, arriva la condanna a 10 anni per tentato omicidio
- Biella, aveva 80 anni il pescatore trovato senza vita nel torrente Oremo
- Incendio Vigliano, evacuate 30 persone: 3 appartamenti inagibili, si indaga sulle cause FOTO e VIDEO
- Biella, bar della stazione di nuovo nel mirino dei ladri: furto in piena notte
- Falsi sms sulla TARI, casi anche a Valdilana: è una truffa, fate attenzione
- Polizia, a Biella controlli negli esercizi commerciali: scatta una sanzione pesante per un'attività
- Falso maresciallo dei Carabinieri al telefono ma a Cerrione la truffa viene sventata
- Gasolio sulla strada, cade motociclista a Cossato: auto finisce contro barriera pedonale a Pray
- Biella: Quindicenne vittima di revenge porn racconta tutto ai genitori e parte la denuncia
- Si fida e sale in auto coi truffatori ma i Carabinieri fermano il raggiro: a Pralungo recuperati gioielli, denaro e bancomat
- Cade a terra con la moto e finisce giù per la riva, soccorso a Trivero un 60enne: è grave in ospedale
- Truffe agli anziani, inseguimento e arresto nel Biellese: recuperata la fede nuziale rubata FOTO
- Biella, 29enne nei guai: trovata in possesso di droga e rifiuta il test alcolemico e tossicologico
- Vigliano, lite tra colleghi in un bar, volano spintoni
- Vigliano, uomo non vuole scendere dall'autobus, intervengono i Carabinieri
- Valdilana, è di Novara il centauro caduto in una scarpata
- Cossato, lite tra vicini in condominio: donna minacciata e spintonata sulle scale
- Cossato, pitbull libero aggredisce cane e padrona
- Furto sacrilego al cimitero Gaglianico: rubato rame dalle cappelle
- Masserano: furto in piena notte all’ex magazzino dell’usato
- Pralungo, sterpaglie a fuoco in via Bonino
SPORT
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- Climb Runners, ottimi piazzamenti alla Mezza Maratona Due Laghi e al Tavian Tourist Trophy FOTO
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EVENTI
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ATTUALITA'
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ECONOMIA
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BENESSERE E SALUTE
- L’albero del dono, a Biella un’iniziativa con ASL Biella e volontari AIDO per promuovere il valore della donazione di organi e tessuti
- Regione, dal 24 al 30 aprile la settimana mondiale delle vaccinazioni