 / EVENTI

EVENTI | 20 aprile 2026, 06:50

Ecco cosa è successo a Biella nel we del 17, 18, e 19 aprile

Gli eventi a Biella e nel Biellese

Ecco cosa è successo a Biella nel we del 17, 18, e 19 aprile

Ecco cosa è successo a Biella nel we del 17, 18, e 19 aprile

CRONACA

- Tollegno, girano falsi sms su pagamento Tari. Il Comune: "Fate attenzione"

- Finto maresciallo al telefono: “Suo figlio è rimasto coinvolto in una rapina, ci consegni del denaro”

- Mongrando, sorpresi a scaricare rifiuti nel bosco: decisiva la segnalazione di un cittadino

- Accoltellò in casa anziana di Vigliano, arriva la condanna a 10 anni per tentato omicidio

- Biella, aveva 80 anni il pescatore trovato senza vita nel torrente Oremo

- Incendio Vigliano, evacuate 30 persone: 3 appartamenti inagibili, si indaga sulle cause FOTO e VIDEO

- Biella, bar della stazione di nuovo nel mirino dei ladri: furto in piena notte

- Falsi sms sulla TARI, casi anche a Valdilana: è una truffa, fate attenzione

- Polizia, a Biella controlli negli esercizi commerciali: scatta una sanzione pesante per un'attività

- Falso maresciallo dei Carabinieri al telefono ma a Cerrione la truffa viene sventata

- Gasolio sulla strada, cade motociclista a Cossato: auto finisce contro barriera pedonale a Pray

- Biella: Quindicenne vittima di revenge porn racconta tutto ai genitori e parte la denuncia

- Si fida e sale in auto coi truffatori ma i Carabinieri fermano il raggiro: a Pralungo recuperati gioielli, denaro e bancomat

- Cade a terra con la moto e finisce giù per la riva, soccorso a Trivero un 60enne: è grave in ospedale

- Truffe agli anziani, inseguimento e arresto nel Biellese: recuperata la fede nuziale rubata FOTO

- Biella, 29enne nei guai: trovata in possesso di droga e rifiuta il test alcolemico e tossicologico

- Vigliano, lite tra colleghi in un bar, volano spintoni

- Vigliano, uomo non vuole scendere dall'autobus, intervengono i Carabinieri

- Valdilana, è di Novara il centauro caduto in una scarpata

- Cossato, lite tra vicini in condominio: donna minacciata e spintonata sulle scale

- Cossato, pitbull libero aggredisce cane e padrona

- Furto sacrilego al cimitero Gaglianico: rubato rame dalle cappelle

- Masserano: furto in piena notte all’ex magazzino dell’usato

- Pralungo, sterpaglie a fuoco in via Bonino

SPORT

- Dal Portogallo a Vigevano, grandi risultati e weekend da sogno per Valdigne Triathlon–Valdengo FOTO

- Fulgor Under 16: secondo posto e futuro nell’élite

- Motori e solidarietà nel biellese: le Porsche sfilano tra i tornanti FOTO e VIDEO

- Basket serie C: il Teens espugna anche Ciriè e rimane saldamente al quarto posto a due giornate dal termine della regular season

- Bocce, Final Four del 2 e 3 maggio ad Aosta, Moscarola: "Grande orgoglio per il risultato del CRC Gaglianico"

- Climb Runners, ottimi piazzamenti alla Mezza Maratona Due Laghi e al Tavian Tourist Trophy FOTO

- Fulgor Chiavazzese, brilla il settore giovanile: stagione da incorniciare tra risultati e crescita

- Campionato studentesco di scacchi, l’Itis Biella alla fase nazionale

- Panathlon, 30 anni di ASAD Biella: al convivio anche i saluti del ministro Pichetto FOTO

- A Biella rivive la leggenda del Rally della Lana, inaugurata la mostra al FILA Brand Experience Center FOTO e VIDEO

- Biella, allo studio la creazione di una pista ciclopedonale dalla stazione a Città Studi

- Tennis Tavolo: Tre sconfitte e due pareggio per le formazioni gialloverdi per l ultima di campionato

- TeamVolley - Vittoria casalinga in Serie B2

- Biella, grande successo per il Trofeo Città di Biella: record italiani e trionfo Unione Giovane Biella allo Stadio Lamarmora FOTO

- SPB - Vittoria in Serie C e playoff assicurati

- 30º Giro della Provincia di Biella, primo al traguardo Andrea Piras. La classifica FOTO e VIDEO

- 50 anni di attività per ASD Funakoshi – Candelo FOTO

- ACF Biellese, finisce 0-0 con Mappanese FOTO e VIDEO

- Biella–Santuario di Graglia, ecco il podio: Fontana e Baretto vincono la gara FOTO e VIDEO

- Crc Gaglianico Botalla Formaggi conquista la 73a edizione della "Targa d'Oro Città di Alassio"

EVENTI

- A Biella rivive la leggenda del Rally della Lana, inaugurata la mostra al FILA Brand Experience Center FOTO e VIDEO

- Sordevolo ospita l’educational Fiavet: “Darà i suoi frutti alla ‘Passione’, ma anche al Biellese” FOTO

- Bagno di folla a Biella, in Duomo il professor Alessandro Barbero racconta San Francesco FOTO

- Biella, si presenta il mercato internazionale Regioni d'Europa: tre giorni di profumi e sapori VIDEO

- BiVeg protagonista a Biella, grande affluenza al Piazzo per la fiera dedicata alla sostenibilità FOTO

- L’invito delle Democratiche Biellesi: “Portate un fiore alle donne resistenti per la Liberazione”

- Motori e solidarietà nel biellese: le Porsche sfilano tra i tornanti FOTO e VIDEO

- Al via il  30º Giro della Provincia di Biella – 84ª Torino-Biella FOTO e VIDEO

- 50 anni di attività per ASD Funakoshi – Candelo FOTO

- Arte e Artigianato sul Lago di Viverone FOTO

- Benna, giornata ecologica: raccolti 15 sacchi di rifiuti FOTO e VIDEO

ATTUALITA'

- Biellese, desertificazione dei servizi: da Brusnengo l'incentivo al rilancio

- Biella, buche formato monolocale: dopo la pioggia torna lo slalom

- “Comunicare nelle emergenze” i giornalisti formano una nuova alleanza con i soccorsi

ECONOMIA

- Voucher Vesta 2026: nuovo "click day" il 21 aprile

- Neve e sicurezza, assegnati i contributi alle Commissioni Locali Valanghe

- Arpa Piemonte, 30 anni al fianco dell'ambiente: presente anche il ministro Pichetto FOTO

- L'AI che non aspetta i tuoi ordini: benvenuti nell'era degli agenti artificiali

- La Regione Piemonte rafforza il suo ruolo nel cinema, via al bando da 7 milioni per le imprese dell’audiovisivo

- Guerra e boom costi energetici: "Il 27,3% delle imprese piemontesi valuta stop parziale dell’attività"

BENESSERE E SALUTE

- L’albero del dono, a Biella un’iniziativa con ASL Biella e volontari AIDO per promuovere il valore della donazione di organi e tessuti

- Regione, dal 24 al 30 aprile la settimana mondiale delle vaccinazioni

redazione

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore