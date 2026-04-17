Bocce, Final Four del 2 e 3 maggio ad Aosta, Moscarola: "Grande orgoglio per il risultato del CRC Gaglianico"

C'è grande attesa nel mondo delle bocce biellesi per la Final Four del 2 e 3 maggio prossimi ad Aosta, che assegnerà lo scudetto tricolore 2026, alla quale si è qualificato il CRC Gaglianico Botalla Formaggi. Ne parliamo con Giacomo Moscarola, Assessore allo Sport del Comune di Biella.

Il Crc Gaglianico si è allenato ed ha giocato le partite del campionato di Serie A, nel bocciodromo comunale 'Città di Biella' uno degli impianti più belli d'Italia, qualificandosi per la final four del 2 e 3 maggio ad Aosta. Giacomo Moscarola assessore allo sport, c'è da essere orgogliosi....

«C’è grande orgoglio per il risultato del CRC Gaglianico, che rappresenta al meglio il valore sportivo del nostro territorio. Il raggiungimento della Final Four è il frutto di impegno, qualità e passione. Allo stesso tempo è anche la dimostrazione di quanto sia importante avere impianti di livello come il bocciodromo “Città di Biella”, che è tra i migliori in Italia. Quando strutture e società lavorano bene insieme, i risultati arrivano e Biella può essere protagonista anche a livello nazionale.»

Moscarola è anche un giocatore di bocce, lo sport di famiglia, visto che anche il padre Giuseppe lo pratica, trova anche il tempo per qualche partita?

«Le bocce fanno parte della mia storia personale e familiare. Mio nonno Giacomino, che ricordo sempre con grande affetto, e mio papà Giuseppe mi hanno trasmesso questa passione, che porto ancora oggi con me. Quando riesco cerco ancora di giocare, anche se gli impegni amministrativi lasciano poco tempo.

Lo scorso anno la final four si gioco' proprio al 'Città di Biella' e fu un successo organizzativo e logistico. Gli appassionati biellesi avranno ancora occasioni per ospitare grandi eventi boccistici?

"Spesso si pensa, a torto, che le bocce siano uno sport per “vecchi”, ma non è così: è una disciplina che richiede strategia, coordinazione, concentrazione e grande capacità di lettura del gioco. L’esperienza dello scorso anno è stata un grande successo, sotto tutti i punti di vista. Biella ha dimostrato di essere pronta per ospitare eventi di alto livello, sia dal punto di vista organizzativo che logistico. La volontà è quella di continuare su questa strada, lavorando con federazioni e società per riportare in città appuntamenti importanti. Eventi di questo tipo non sono solo sport, ma anche una leva per promuovere Biella, valorizzare le nostre strutture e portare persone sul territorio".