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CRONACA | 17 aprile 2026, 15:30

Accoltellò in casa anziana di Vigliano, arriva la condanna a 10 anni per tentato omicidio

I fatti erano avvenuti nel marzo 2025, un 20enne di origine straniera era stato arrestato dai Carabinieri.

Accoltellò in casa anziana di Vigliano, arriva la condanna a 10 anni per tentato omicidio (foto di repertorio)

Accoltellò in casa anziana di Vigliano, arriva la condanna a 10 anni per tentato omicidio (foto di repertorio)

Nei giorni scorsi, è arrivata la condanna in primo grado a 10 anni di reclusione per il 20enne di origine straniera, arrestato più di un anno fa con l’accusa di rapina aggravata e tentato omicidio nei confronti di una donna di 87 anni, residente nel comune di Vigliano Biellese. La difesa, rappresentata dall’avvocato Domenico Duso, aveva chiesto di derubricare l’accusa in lesioni: ora, è in attesa di leggere le motivazioni della sentenza. 

I fatti erano accaduti il 24 marzo 2025: stando alle ricostruzioni affidate alle forze dell’ordine, il giovane si sarebbe presentato nell’abitazione della pensionata per farsi eseguire alcuni lavori sartoriali. Una volta all'interno, però, le avrebbe richiesto una somma di denaro; al suo rifiuto ne sarebbe nata una colluttazione nel corso della quale la vittima sarebbe stata spintonata a terra e colpita più volte con un coltello, con ferite al collo e al torace. 

Alla fine, era fuggito con un telefono cellulare e del denaro contante mentre la donna, soccorsa da un familiare, era stata trasportata all'ospedale di Ponderano per le cure del caso. In seguito, il ragazzo era stato rintracciato e fermato dai Carabinieri.

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g. c.

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