Panathlon, 30 anni di ASAD Biella: al convivio anche i saluti del ministro Pichetto FOTO

Era gremita la sala d'onore del Circolo Sociale Biellese nella serata di martedì 12 aprile per il consueto Convivio mensile giunto alla sua edizione n°703.

Tanti i soci del Panathlon Club biellese e folta la rappresentanza dell'Inner Wheel Club "Biella Piazzo" che hanno accolto gli ospiti di Asad Biella. La serata ha reso omaggio agli atleti delle recenti Paralimpiadi MilanoCortina 2026 e ai primi trent’anni di attività di Asad Biella.

Ad accompagnare il socio del Panathlon Biella Charlie Cremonte nel suo racconto (Direttore regionale Special Olympics, Presidente di Asad Biella e Presidente di Sportivamente SCS), erano presenti Alessandra Bianco (componente del Board di Special Olympics Italia), Jacopo De Agostini (Vicepresidente di Asad Biella), Alessio Rulli, Lorenzo Bocca, e gli atleti: Andrea Spezzano, Andrea Ferraro, Luca De Pieri e Simone Perona.

Dopo l'Inno Nazionale sono giunti i graditissimi saluti e ringraziamenti dei due Ministri della Repubblica Italiana, il biellese Gilberto Pichetto e la Ministra per la Disabilità Alessandra Locatelli che hanno ricordato il profondo impegno, la funzione sociale dell'associazione e hanno ringraziato i tanti volontari di Asad che hanno permesso la creazione e i risultati di questa realtà non solo biellese ma italiana ed internazionale.

Nella splendida serata condotta da Fabrizio Corbetta, un lungo filo ha unito i filmati delle Paralimpiadi e la Storia e le attività dei 30 anni di vita di Asad Biella. Fotografie, filmati, ricordi hanno coinvolto l'attenzione dei tanti presenti, Il Presidente del Panathlon, Eugenio Zamperone ha premiato la benemerita Associazione Sportiva, nella ricorrenza del suo trentennale di fondazione, con una bellissima targa consegnata a Charlie Cremonte e i riconoscimenti ai quattro Atleti presenti, che hanno raccontato con emozione e coinvolgimento, le loro imprese sportive in tantissime discipline.

I ricordi hanno narrato delle tre edizioni dei giochi nazionali estivi Special Olympics (2008-2012-2017) che si sono disputati a Biella, passando per il sogno realizzato di Cascina Oremo e per le attività che coinvolgono i disabili nel rugby, nella pallavolo, nel calcio, nel basket e in tantissimi sport individuali. Bellissimi i ricordi e la narrazione di Raffaella Merlo Bilotti che ha ripercorso con Cremonte l'impegno di Asad e Sportivamente SCS.

L'appuntamento è per il prossimo convivio il 12 maggio 2026 e per la 100x1000 di sabato 16 maggio presso lo Stadio Pozzo-Lamarmora di Biella organizzata da Asad.