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SPORT | 19 aprile 2026, 13:17

50 anni di attività per ASD Funakoshi – Candelo FOTO

50 anni di attività per ASD Funakoshi – Candelo

50 anni di attività per ASD Funakoshi – Candelo

Ieri, sabato 18 aprile, il Comitato CSEN Biella ha partecipato ai festeggiamenti per il 50° anniversario della sua affiliata CSEN ASD Funakoshi.

Un traguardo importante, frutto di passione, impegno e dedizione. Presenti alla cerimonia Raffaella Dragotta, Presidente Funakoshi, Paolo Gelone, Sindaco di Candelo, Delia Piralli, Vice Presidente Nazionale CSEN, Anna Zumaglini, Delegata CONI Biella, e naturalmente tutti gli atleti, cuore pulsante dell’associazione.

Fondata nel 1976, la società è da decenni un punto di riferimento per la pratica del karate sul territorio biellese, contribuendo alla crescita sportiva e personale di generazioni di atleti e per l'occasione dei suoi 50 anni è stato organizzato anche uno stage tecnico guidato dal Maestro Talarico.

50 anni di attività per ASD Funakoshi – Candelo

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s.zo.

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