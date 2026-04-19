50 anni di attività per ASD Funakoshi – Candelo FOTO

Ieri, sabato 18 aprile, il Comitato CSEN Biella ha partecipato ai festeggiamenti per il 50° anniversario della sua affiliata CSEN ASD Funakoshi.

Un traguardo importante, frutto di passione, impegno e dedizione. Presenti alla cerimonia Raffaella Dragotta, Presidente Funakoshi, Paolo Gelone, Sindaco di Candelo, Delia Piralli, Vice Presidente Nazionale CSEN, Anna Zumaglini, Delegata CONI Biella, e naturalmente tutti gli atleti, cuore pulsante dell’associazione.

Fondata nel 1976, la società è da decenni un punto di riferimento per la pratica del karate sul territorio biellese, contribuendo alla crescita sportiva e personale di generazioni di atleti e per l'occasione dei suoi 50 anni è stato organizzato anche uno stage tecnico guidato dal Maestro Talarico.