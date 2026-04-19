Arte e Artigianato sul Lago di Viverone FOTO

Tre date da segnare in calendario: 19 aprile, 10 maggio e 21 giugno. Sono gli appuntamenti dedicati all’arte e all’artigianato sul Lago di Viverone, pensati per vivere il territorio tra creatività, sapori e natura, e oggi è stato il primo dei tre.

Dalle 10 alle 18, l’Area verde Lungolago e Lungolago Anzasco ospiteranno l’iniziativa, con le due sponde collegate dal servizio di battello. Tra le bancarelle sarà possibile trovare prodotti alimentari, vini locali, ceramiche, candele naturali, fiori secchi, decorazioni e numerose creazioni handmade.

Non mancherà l’area street food, dove i visitatori potranno concedersi una pausa gustando specialità locali, magari approfittando del sole e dell’atmosfera rilassata del lago.

Un’occasione ideale per trascorrere una giornata all’aria aperta, passeggiare lungo le rive e scoprire il talento degli artigiani del territorio.