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COSTUME E SOCIETÀ | 19 aprile 2026, 08:40

L’invito delle Democratiche Biellesi: “Portate un fiore alle donne resistenti per la Liberazione”

L’invito delle Democratiche Biellesi: “Portate un fiore alle donne resistenti per la Liberazione” (foto di repertorio)

L’invito delle Democratiche Biellesi: “Portate un fiore alle donne resistenti per la Liberazione” (foto di repertorio)

Le Democratiche Biellesi, nell'ambito delle commemorazioni per la Liberazione, vogliono dedicare un pensiero alle donne resistenti invitando la cittadinanza a portare simbolicamente un fiore, o un pensiero, davanti alla stele a loro dedicata. L’appuntamento è per venerdì 24 aprile, alle 18.30, nel piazzale della Provincia di Biella.

“La Resistenza delle donne è stata a lungo taciuta – sottolineano - Eppure la storia è ricca delle loro gesta, come raccontò una grande partigiana Marisa Ombra: ‘le donne fecero una scelta di campo, normale, non avevano l'obbligo di andare in guerra ma in molte si schierarono perchè volevano la pace...". La storia biellese è ricca di  racconti di resistenza civile, di staffette ,di partigiane ed è a loro che  dobbiamo un grazie per  le lotte sostenute per liberarci dal nazi-fascismo. Il nostro è un invito a farci testimoni  di valori, di antifascismo, di  costruzione di pace”. 

Redazione g. c.

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