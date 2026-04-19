L’invito delle Democratiche Biellesi: “Portate un fiore alle donne resistenti per la Liberazione”

Le Democratiche Biellesi, nell'ambito delle commemorazioni per la Liberazione, vogliono dedicare un pensiero alle donne resistenti invitando la cittadinanza a portare simbolicamente un fiore, o un pensiero, davanti alla stele a loro dedicata. L’appuntamento è per venerdì 24 aprile, alle 18.30, nel piazzale della Provincia di Biella.

“La Resistenza delle donne è stata a lungo taciuta – sottolineano - Eppure la storia è ricca delle loro gesta, come raccontò una grande partigiana Marisa Ombra: ‘le donne fecero una scelta di campo, normale, non avevano l'obbligo di andare in guerra ma in molte si schierarono perchè volevano la pace...". La storia biellese è ricca di racconti di resistenza civile, di staffette ,di partigiane ed è a loro che dobbiamo un grazie per le lotte sostenute per liberarci dal nazi-fascismo. Il nostro è un invito a farci testimoni di valori, di antifascismo, di costruzione di pace”.