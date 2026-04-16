Made in Italy: oltre 400 presenze alla performance immersiva FOTO

Tanto pubblico all’evento inaugurale e per la performance immersiva. Mostra ancora visitabile fino a domenica 19 aprile orario 10-18.

Grande partecipazione di pubblico e forte entusiasmo per la settimana di eventi dedicata alla Giornata Nazionale del Made in Italy, in programma a Biella dall’11 al 19 aprile.

Due appuntamenti hanno segnato il successo dell’iniziativa: la convention inaugurale dell’11 aprile e la performance immersiva del 15 aprile, che hanno registrato numeri importanti e confermato il crescente interesse verso il tema del Made in Italy e della sostenibilità.

L’11 aprile, presso il Lanificio Maurizio Sella, la convention “L’Anima dell’Acqua: dove l’Eccellenza diventa Arte” ha visto la partecipazione di più di 300 persone tra imprenditori, figure istituzionali e cittadini. Un momento di confronto che ha dato ufficialmente il via alla rassegna, proseguita con la sfilata “Gocce di Lusso” e l’inaugurazione della mostra “L’Essenza del Bello: dialoghi tra Arte, Manifattura e Gusto”, quest’ultima ancora visitabile presso Fondazione Sella fino al 19 aprile.

Grande successo anche per l’evento del 15 aprile, Giornata Nazionale del Made in Italy, con la performance immersiva “A.Q.A.’S – Ancestrale, Quinta Essenza, Armonia, Sostenibilità”, che ha registrato oltre 400 presenze complessive e il tutto esaurito nei quattro spettacoli previsti. Protagonisti l’Accademia di Scenografia del Teatro alla Scala di Milano in stretta collaborazione con gli studenti dell’ITS Tam e Gem, l’Opificiodellarte, l’Accademia Perosi e il Jazz Club, oltre a Ettore Veronese, Eleonora Frida Mino e Raffaella Tomellini, che ha coinvolto pubblico e artisti in un racconto innovativo tra moda, scenografia, danza e musica. Molto interesse anche per l’evento di lunedì scorso rivolto agli studenti delle scuole superiori, i cui lavori multimediali sono stati premiati all’interno di un concorso di idee legato alla sostenibilità, e per gli appuntamenti organizzati da Unione Industriale Biellese con gli imprenditori e per la cittadinanza grazie a ‘Giro d’Impresa’, che darà modo di visitare una trentina di aziende venerdì e sabato.

«È stata una settimana straordinaria per Biella – dichiara il sindaco di Biella, Marzio Olivero – con una partecipazione che ha superato ogni aspettativa. Eventi come questi dimostrano quanto il nostro territorio sia vivo, attrattivo e capace di valorizzare il Made in Italy in tutte le sue forme».

Soddisfazione anche da parte dell’assessore alle Attività Produttive e alla Formazione, Anna Pisani: «Questo risultato dimostra quanto sia fondamentale lavorare in rete tra istituzioni, imprese e mondo della formazione. Non si tratta solo di eventi culturali o celebrativi, ma di un percorso che rafforza l’identità produttiva del territorio e crea connessioni concrete tra giovani, aziende e istituzioni. Biella ha mostrato una capacità straordinaria di fare sistema attorno al Made in Italy, con uno sguardo rivolto al futuro e alla sostenibilità».

A sottolineare il valore dell’iniziativa anche la project manager e imprenditrice Rita Mancini:

«Devo ringraziare tutte le imprese, le associazioni, il Comune e gli artisti che hanno reso possibile non solo gli eventi ma anche la mostra inaugurata la scorsa settimana. Abbiamo registrato numeri importanti e, soprattutto, un pubblico molto interessato alle opere e ai contenuti. È un’esperienza da ripetere, ci lavoreremo anche per il 2027».

Durante l’evento del 15 aprile, è intervenuto anche Vincenzo Zezza, direttore della Casa del Made in Italy per Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, che ha evidenziato il valore culturale e nazionale dell’iniziativa: «La città di Biella ha organizzato una settimana di eventi davvero molto interessanti, capaci di raccontare il Made in Italy in tutte le sue dimensioni: da quelle industriali a quelle dedicate ai giovani e alla formazione, fino agli eventi culturali. È fondamentale coinvolgere le nuove generazioni non solo sul “come” e sul “dove”, ma soprattutto sul “perché” del Made in Italy. Questa è ormai una vera festa nazionale, che cresce ogni anno in modo significativo: siamo arrivati a circa 800 eventi in tutta Italia, di cui un centinaio nel territorio che rappresento. Qui a Biella si percepisce chiaramente quanto le persone sentano questo valore».