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Gusti & Sapori | 18 aprile 2026, 13:30

Biella, si presenta il mercato internazionale Regioni d'Europa: tre giorni di profumi e sapori VIDEO

Dal 24 al 26 aprile stand in piazza Vittorio Veneto e ai Giardini Zumaglini.

Biella, si presenta il mercato internazionale Regioni d'Europa: tre giorni di profumi e sapori (servizio di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Biella, si presenta il mercato internazionale Regioni d'Europa: tre giorni di profumi e sapori (servizio di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Torna a Biella il mercato internazionale Regioni d'Europa. Tre giorni all’insegna dei profumi e dei sapori nel cuore del capoluogo di provincia: dal 24 al 26 aprile saranno presenti stand da tutta Europa tra piazza Vittorio Veneto e i Giardini Zumaglini, con eccellenze enogastronomiche provenienti da diverse regioni del continente europeo. L’ingresso è gratuito. 

Non solo piatti della tradizione culinaria ma ci sarà spazio anche per la solidarietà, come riportato da Michelangelo Trotta di FIVA Biella: “AISM sarà presente con un banchetto, dove avrà luogo una raccolta fondi tramite lotteria”. 

Di seguito la presentazione dell’evento da parte dello stesso Trotta.

g. c.

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