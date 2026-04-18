Biella, si presenta il mercato internazionale Regioni d'Europa: tre giorni di profumi e sapori VIDEO

Torna a Biella il mercato internazionale Regioni d'Europa. Tre giorni all’insegna dei profumi e dei sapori nel cuore del capoluogo di provincia: dal 24 al 26 aprile saranno presenti stand da tutta Europa tra piazza Vittorio Veneto e i Giardini Zumaglini, con eccellenze enogastronomiche provenienti da diverse regioni del continente europeo. L’ingresso è gratuito.

Non solo piatti della tradizione culinaria ma ci sarà spazio anche per la solidarietà, come riportato da Michelangelo Trotta di FIVA Biella: “AISM sarà presente con un banchetto, dove avrà luogo una raccolta fondi tramite lotteria”.

Di seguito la presentazione dell’evento da parte dello stesso Trotta.