Fulgor Under 16: secondo posto e futuro nell’élite

Difficile attendersi un finale migliore. Eppure l’Under 16 ha centrato un traguardo impronosticabile, chiudendo la stagione al secondo posto nel girone A del Campionato regionale, piazzamento condiviso con la Biellese.

Soltanto il Baveno Stresa ha raccolto più punti dei blucremisi classe 2010, che archiviano la regular season 2025/2026 con la seconda miglior difesa del girone, frutto di 18 reti subite e 14 clean sheet, e il terzo attacco più prolifico, con 62 gol segnati. I ragazzi allenati da Paolo Cariola risultano inoltre la seconda formazione per punti conquistati in trasferta, 30. Un cammino solido che ora proietta l’Under 16 blucremisi verso le Fasi finali regionali.

Le parole di mister Cariola: «Gruppo fantastico»

Diciotto vittorie, quattro delle quali ottenute con un solo gol di scarto. In altre occasioni, la formazione blucremisi ha costruito i propri successi nelle fasi finali delle partite. Al di là dei numeri, però, l’aspetto che più ha contraddistinto questa squadra è stato il valore del gruppo.

Emblematiche, in questo senso, le parole del tecnico Paolo Cariola, alla guida della squadra dall’inizio di ottobre: «Ringrazio i ragazzi perché sono stati bravi a seguirmi, cambiando fin da subito il loro modo di giocare e, partita dopo partita, hanno preso sempre più consapevolezza delle loro potenzialità, che sono eccezionali. È un gruppo fantastico e livellato verso l’alto. Abbiamo fatto fatica a segnare a volte, ma siamo molto uniti e per questo è stato difficile farci gol. Siamo riusciti a sopperire alle difficoltà realizzative con l’impegno e con il sacrificio di tutti. Ringrazio la società e mister Giuseppe Albertini per l’ottimo lavoro svolto in precedenza».

Il ds Acquadro: «Alle fasi finali non andremo a passeggiare»

Pienamente soddisfatto per la qualificazione al Campionato regionale élite 2026/2027, il direttore sportivo Amedeo Acquadro ha ribadito il valore del traguardo raggiunto: «È stata una grandissima annata, i ragazzi hanno fatto un percorso, secondo me, eccezionale. Siamo partiti con un gruppo che è cambiato molto a inizio stagione, con ragazzi che arrivano anche da fuori provincia. Aver creato un gruppo compatto è stata l’arma letale, la classifica parla per loro. Ci siamo classificati solo dietro al Baveno Stresa e a pari punti con la Biellese. Adesso cercheremo di fare bene nelle fasi finali».

Godersi il momento è importante per festeggiare e recuperare energie, ma lo sguardo resta inevitabilmente rivolto anche a ciò che verrà: «Per la prossima stagione - prosegue Acquadro - vogliamo fare bene. Sarà difficile ma, allo stesso tempo, una bellissima esperienza. Andremo a confrontarci con realtà storiche, ma ciò che stiamo festeggiando è la soddisfazione di una società come la Fulgor. Non si poteva chiedere di più a livello societario».