Geologia per tutti: a Biella un ciclo di appuntamenti tra teoria e pratica

Biella si prepara a ospitare un ciclo di appuntamenti dedicati alla geologia, promosso dal Gruppo Speleologico Biella - Cai per conto dello stesso sodalizio e della Sezione Cai di Biella. L’iniziativa è rivolta agli iscritti dell’ultimo corso di speleologia, ai soci Cai e a tutti gli interessati ad approfondire la geologia, con particolare attenzione alle Alpi e al Biellese.

Il programma prevede tre serate nella sede della Sezione Cai di Biella, in via Pietro Micca 13, tutte con inizio alle 21 e a ingresso libero. Il primo incontro, in calendario mercoledì 22 aprile, sarà dedicato agli elementi generali di geologia, come introduzione ai temi affrontati successivamente. Mercoledì 29 aprile si parlerà invece dei modelli interpretativi legati alla formazione delle Alpi, con uno sguardo rivolto in particolare alle Alpi Occidentali. Martedì 5 maggio il ciclo si concluderà con una serata incentrata sulla geologia del Biellese, con approfondimenti sugli affioramenti rocciosi e sulla morfologia del paesaggio locale.

A completare il percorso sarà un’escursione geologica in programma domenica 10 maggio, tra spostamenti in auto e tratti a piedi, lungo la Valle del torrente Cervo da Biella a Bielmonte. L’uscita consentirà di osservare direttamente alcune tra le principali formazioni geologiche del Biellese centro-occidentale illustrate nel corso delle serate. L’escursione, viene precisato, non presenterà particolari difficoltà.