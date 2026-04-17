Climb Runners, ottimi piazzamenti alla Mezza Maratona Due Laghi e al Tavian Tourist Trophy FOTO

Weekend di gare per i Climb Runners reduci da un'ottima serie di risultati ottenuti. Bella prova nella Mezza Maratona Due Laghi: Roberta Colongo è giunta 6° nella gara femminile con un tempo pari a 1h29’46’’mentre Marzio Guglielminetti Canun ha chiuso 43°, con un ottimo 1h 26’44”.
Ottimi piazzamenti per i portacolori di Climb Runners al Tavian Tourist Trophy di Tavigliano: Francesco Nicola è 4°, Margherita De Giuli 7° (nella classifica femminile), Edoardo Mantello 27°, Andrea Musa 54°, Eugenio Boggio Marzet 55° e Stefano Boario 56°.