Falsi sms sulla TARI, casi anche a Valdilana: è una truffa, fate attenzione

Anche nel comune di Valdilana sono stati segnalati SMS fraudolenti relativi a presunte irregolarità nei pagamenti della TARI, dopo i casi registrati a Tollegno.

Il messaggio riporta generalmente il seguente testo: “Si prega di contattare con urgenza i nostri Uffici TARI al numero 8955003505 per comunicazioni che la riguardano” ma come riporta l'amministrazione comunale sui propri canali ufficiali si tratta di un tentativo di truffa.

"Il Comune nonha inviato alcuna comunicazione di questo tipo - si legge nella nota - Contattando il numero indicato si rischia di subire addebiti elevati sul proprio credito telefonico, essere vittime di smishing (furto di dati personali e bancari ndr) e ricevere richieste di pagamento non dovute. Si ricorda che il Comune comunica esclusivamente tramite canali ufficiali (posta ordinaria, PEC, portale istituzionale e canali social ufficiali) e non richiede mai di essere ricontattato con urgenza tramite numeri a pagamento o non istituzionali".

Come agire in questi casi. Il Comune consiglia di ignorare l’SMS e non rispondere, oltre a non chiamare il numero indicato e non fornire dati personali, codici fiscali, IBAN o password. Per qualsiasi verifica sulla propria posizione tributaria, si può contattare esclusivamente l’Ufficio Tributi ai recapiti ufficiali: 015 7592260 – 015 7592264 (TARI), 015 7592216 (IMU), 015 7592219 (CUP) o inviare un email a tributi.valdilana@ptb.provincia.biella.it canoneup.valdilana@ptb.provincia.biella.it