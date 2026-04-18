Falso maresciallo dei Carabinieri al telefono ma a Cerrione la truffa viene sventata

Tentata truffa nel comune di Cerrione. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 17 aprile: stando alle prime ricostruzioni, un uomo avrebbe contattato un’anziana del paese spacciandosi per un maresciallo dei Carabinieri. Al telefono le avrebbe richiesto di inviare un parente alla caserma dei Carabinieri di Biella per eseguire alcuni accertamenti.

La stessa si sarebbe insospettita e avrebbe richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, che giunte in prossimità della sua abitazione, non avrebbero notato mezzi o individui sospetti nelle vicinanze. Fortunatamente il tentativo di raggiro è stato sventato appena in tempo. Ora, sono in corso i dovuti accertamenti, affidati ai militari dell’Arma.