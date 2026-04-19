Al via il  30º Giro della Provincia di Biella – 84ª Torino-Biella FOTO e VIDEO

Al via oggi domenica 19 aprile il 30º Giro della Provincia di Biella – 84ª Torino-Biella, gara di categoria 1.2ME che anche quest’anno fa parte del Prestigio di Bicisport. Tra gli iscritti che spiccano ci sono Diego Ulissi (vincitore nel 2008) e Alessandro De Marchi (2009). L'anno passato a tagliare per primo il traguardo è stata invece Kasper Andersen (Swatt Club) davanti a Filippo Turconi e Antoine Raugel.

Dopo una prima parte pianeggiante, la corsa entrerà nel vivo con nove Gran Premi della Montagna, distribuiti tra il percorso e il circuito finale cittadino. Novità dell’edizione 2026 sarà il tracciato conclusivo: i corridori affronteranno la Costa di San Sebastiano, la salita della Nera e quella del Vandorno, in un circuito di 10,2 km da percorrere tre volte, con arrivo confermato in via Seminari, accanto a Piazza Duomo.

La prima parte della gara vedrà i concorrenti muoversi da Biella verso Quinto Vercellese, Roasio, quindi la gara ritornerà a Biella, Qui c’è una novità: dopo Lamarmora i corridori percorreranno la “Costa di San Sebastiano” e Borgo del Piazzo.