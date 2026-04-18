Cade a terra con la moto e finisce giù per la riva, soccorso a Trivero un 60enne: è grave in ospedale (foto di repertorio)

Grave incidente stradale a Trivero, nel comune di Valdilana. Le notizie sono ancora frammentarie ma stando alle prime ricostruzioni, affidate alle forze dell'ordine, un uomo di circa 60 anni sarebbe scivolato a terra con la moto e sarebbe finito giù per una riva, a lato della carreggiata, per alcuni metri riportando diverse ferite. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 18 aprile.

In breve tempo, il centauro è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e caricato a bordo dell’elisoccorso, giunto sul posto, per il trasporto al Pronto Soccorso in codice rosso. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco di Ponzone e Biella, impegnati nella messa in sicurezza del mezzo, erano presenti anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi che accerteranno l’esatta dinamica dell’accaduto.