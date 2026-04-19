Truffe, come riconoscerle e prevenirle: a Valdilana se ne parla con i Carabinieri (foto di repertorio)

Un incontro aperto a tutti per imparare a riconoscere e prevenire le truffe, anche quelle più subdole. È l’iniziativa messa in campo dall’Auser Volontariato Vallestrona, patrocinato dal comune di Valdilana e con la partecipazione del comandante della Stazione Carabinieri di Valle Mosso.

Un’occasione importante per informarsi, fare domande e proteggere sé stessi e i propri cari. In caso di emergenza si ricorda sempre di contattare il 112.

L’evento avrà luogo alle 15.30 di domani, lunedì 20 aprile, nella sala Enzo Biagi, in via Roma 42, a Valle Mosso, nel comune di Valdilana.