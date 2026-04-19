Vigliano, uomo non vuole scendere dall'autobus, intervengono i Carabinieri

Nel pomeriggio di ieri sabato 18 aprile a Vigliano Biellese, alla fermata dell’autobus di Via Milano nei pressi del municipio, intorno alle 16, l’autista di un mezzo pubblico ha contattato i Carabinieri segnalando la presenza di un passeggero in stato di alterazione che si rifiutava di scendere dall’autobus.

Sul posto è intervenuto un equipaggio che ha preso in carico la situazione. L’uomo, un cittadino marocchino classe 1989 residente a Lessona, è stato successivamente accompagnato al pronto soccorso per accertamenti sanitari, poiché appariva non in condizioni di piena lucidità.

La situazione è stata gestita senza ulteriori conseguenze per gli altri passeggeri. Sono in corso gli approfondimenti del caso.