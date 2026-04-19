Furto sacrilego al cimitero Gaglianico: rubato rame dalle cappelle

Furto al cimitero di Gaglianico, dove ignoti hanno asportato la copertura in rame da diverse cappelle funerarie.

A denunciare l’accaduto è un uomo classe 1949, residente in paese e proprietario di una delle cappelle colpite. Secondo quanto riferito, il furto sarebbe avvenuto tra il 17 e il 18 aprile.

Durante i sopralluoghi, i militari intervenuti hanno accertato che non solo la cappella del richiedente è stata danneggiata, ma anche almeno altre due strutture funerarie presenti nell’area cimiteriale.

Al momento non sono ancora noti i proprietari delle ulteriori cappelle coinvolte.

Il danno complessivo risulta ancora da quantificare. Del fatto è stato informato il Comando Stazione dei Carabinieri di Candelo, e il proprietario si è detto intenzionato a formalizzare la denuncia nelle prossime ore.

Sono in corso gli accertamenti per risalire ai responsabili del furto.