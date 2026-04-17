Finto maresciallo al telefono: “Suo figlio è rimasto coinvolto in una rapina, ci consegni del denaro”

Una truffa è andata a segno nel comune di Vallanzengo. Vittima un’anziana donna raggirata da un paio di uomini che si sono spacciati per appartenenti alle forze dell’ordine. il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 16 aprile.

Stando alle prime ricostruzioni, la residente sarebbe stata contattata al telefono da un sedicente maresciallo dei Carabinieri che l’avrebbe informata che il figlio sarebbe rimasto coinvolto in una rapina. Per evitare l’arresto avrebbe dovuto pagare una cauzione da consegnare ad un militare dell’Arma vestito per l’occasione in borghese.

E, in effetti, lo stesso si sarebbe presentato alla sua porta e avrebbe ricevuto una busta con del denaro. Si parlerebbe di una cifra superiore ai mille euro. Ora, sono in corso gli accertamenti di rito per dare un volto ai presunti malfattori.