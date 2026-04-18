Regione, dal 24 al 30 aprile la settimana mondiale delle vaccinazioni

“Protezione per ogni generazione” è lo slogan della Settimana mondiale delle vaccinazioni 2026, l’iniziativa promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che si celebra ogni anno dal 24 al 30 aprile.

Un messaggio che richiama il valore universale delle vaccinazioni: strumenti fondamentali di prevenzione che proteggono non solo il singolo individuo, ma l’intera comunità, lungo tutto l’arco della vita.

Negli ultimi decenni, le vaccinazioni hanno contribuito in modo determinante alla riduzione della mortalità e della diffusione di numerose malattie infettive. Rappresentano uno degli interventi più efficaci e sicuri a disposizione della sanità pubblica, in grado di prevenire complicanze anche gravi e di alleggerire la pressione sui sistemi sanitari. In un contesto in continua evoluzione, mantenere elevate coperture vaccinali resta una priorità, così come rafforzare la consapevolezza sull’importanza della prevenzione.

In Piemonte l’offerta vaccinale accompagna i cittadini in tutte le fasi della vita:

Infanzia e adolescenza: vaccinazioni obbligatorie e raccomandate proteggono dalle principali malattie infettive, con richiami previsti nel corso della crescita. Particolare rilevanza assume la vaccinazione contro il papilloma virus (HPV), offerta gratuitamente agli adolescenti.

Età adulta: sono previsti richiami periodici e vaccinazioni raccomandate in base alle condizioni di rischio e allo stile di vita.

Gravidanza: alcune vaccinazioni, tra cui quella contro la pertosse, sono fondamentali per proteggere il neonato nei primi mesi di vita.

Anziani e persone fragili: vaccinazioni come quelle contro influenza, pneumococco ed herpes zoster sono offerte gratuitamente per prevenire complicanze anche severe.

Viaggiatori: è importante pianificare per tempo le vaccinazioni necessarie o raccomandate in base alla destinazione, rivolgendosi ai Centri di Medicina dei Viaggi delle ASL.

Nel 2026, la Regione Piemonte dedica particolare attenzione alla pertosse, una malattia altamente contagiosa che può risultare particolarmente grave nei neonati e nei soggetti più fragili. Negli ultimi anni si è osservata una recrudescenza dei casi, legata anche al calo dell’immunità nel tempo e a coperture vaccinali non sempre ottimali. Per questo motivo è fondamentale rafforzare le strategie di prevenzione.

La vaccinazione in gravidanza rappresenta uno degli strumenti più efficaci: consente infatti il passaggio degli anticorpi dalla madre al neonato, offrendo una protezione nei primi mesi di vita, quando il bambino è più vulnerabile e non ha ancora completato il ciclo vaccinale. Anche i richiami vaccinali in operatori sanitari, adulti e adolescenti svolgono un ruolo importante nel ridurre la circolazione del batterio e proteggere indirettamente i più piccoli.

La vaccinazione è una scelta individuale che ha un impatto collettivo: contribuisce a proteggere chi non può vaccinarsi e a limitare la diffusione delle malattie. Promuovere la cultura vaccinale significa quindi investire nella salute pubblica, nella prevenzione e nella sicurezza delle comunità, garantendo protezione “per ogni generazione”.

Link

Per conoscere l’offerta vaccinale in Piemonte e le iniziative attive sul territorio:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/prevenzione/vaccinazioni-proteggono-tutti

Per approfondire la campagna regionale sulla pertosse:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/campagna-vaccinazione-contro-pertosse