TeamVolley - Vittoria casalinga in Serie B2

Torna alla vittoria il TeamVolley Lessona, che sul campo di casa regola 3-1 le giovani Igorine di Trecate e conquista altri tre punti nel girone nazionale di Serie B2. Risultato non scontato, considerando le assenze pesanti di qualche giocatrice biancoblu.

COMMENTI

Coach Alessio BELLAGOTTI: «Una partita che dovevamo vincere, e ci siamo riuscite. Ci siamo complicate un po’ la vita nel terzo set, per via di una partenza molle. I primi due li abbiamo controllati e vinti, ma lasciando un po’ di margine di recupero a Igor: una squadra giovane che, se ne ha l’opportunità, ti aggredisce. Tolti questi buchi di 5/6 punti a parziale, in cui purtroppo abbiamo spento la luce e Trecate è andato via, abbiamo sempre gestito il gioco. Nel terzo siamo andati molto sotto, forse pensando di essere già in controllo del risultato. Ho visto una buona reazione, siamo andati avanti di qualche punto per poi spegnerci nel momento cruciale. Intelligente la conduzione dell’ultimo parziale, con aggressività e determinazione. Quando le avversarie hanno provato ad emergere noi le abbiamo subito bloccate».

Aggiunge capitan Sara FIZZOTTI: «Brave tutte! Non era una partita da sottovalutare. A parte il terzo set, siamo state brave a mantenere il nostro ritmo e non abbassare l’attenzione. Ci tengo a ringraziare tutte le giovanissime ragazze aggregate che, in un nostro momento di difficoltà dovuto a qualche acciacco, si sono fatte trovare pronte. Ora testa alle ultime gare».

TABELLINO

SERIE B2 Girone A - 23a giornata

Palasport di Lessona (BI)

TEAMVOLLEY LESSONA – Igor Volley Trecate 3-1

(25-22/25-19/21-25/25-18)

TEAMVOLLEY LESSONA: Caimi 3, Bordignon, Diego 3, Sola 13, Cavaliere, Bonini 3, Macchieraldo 18, Barbonaglia 3, Filippini 20, Vaccaro, Bazzani 1, Fizzotti (L1), Ferrari (L2). Coach Alessio Bellagotti, vice Ivan Turcich.