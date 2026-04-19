Motori e solidarietà nel biellese: le Porsche sfilano tra i tornanti FOTO e VIDEO

Il rombo dei motori ha risvegliato il territorio biellese nella mattinata di sabato 18 aprile. Il raduno organizzato dal gruppo "Porsche Nord Ovest" ha portato sulle nostre strade decine di esemplari della prestigiosa casa di Stoccarda, regalando uno spettacolo unico ad appassionati e passanti.

L’evento, curato nei minimi dettagli, ha visto la partecipazione di numerosi equipaggi provenienti da Alessandria, Milano e dalle province limitrofe, confermando l’attrattività del Biellese per il turismo motoristico di qualità.



Un obiettivo nobile



Dietro il rombo dei motori e la carrozzeria lucida delle Porsche, il vero cuore dell'evento è stata la beneficenza. L’intero raduno è stato infatti finalizzato alla raccolta fondi destinata agli ospedali pediatrici. Grazie alla generosità dei partecipanti e all'impegno degli organizzatori, il ricavato della giornata sarà devoluto per sostenere le cure e l'assistenza dei pazienti più piccoli, trasformando una passione sportiva in un gesto concreto di aiuto.

La scorta d’eccezione



A garantire la fluidità del serpentone di supercar lungo il percorso è stata una decina di motociclisti biellesi e non appartenenti al gruppo “I Luridi in moto” e "I custom motorcycles " Con competenza e spirito di collaborazione, i centauri hanno guidato la viabilità lungo l’itinerario che ha toccato i punti più suggestivi della zona: dalle sponde del lago di Viverone fino alla salita verso il Santuario di Oropa, passando per le vie del centro di Biella. Un coordinamento perfetto che ha permesso alle Porsche di godere dei paesaggi prealpini in totale sicurezza.

"Vedere la collaborazione tra automobilisti e motociclisti per una causa così importante è il risultato più bello di questa giornata"*, hanno commentato alcuni spettatori a Oropa.

Tra motori e cultura: la visita al Museo Fila



Dopo le emozioni della guida mattutina, il pomeriggio è stato dedicato alla scoperta delle eccellenze storiche del territorio. Gli equipaggi hanno fatto tappa presso la "Fondazione Fila Museum" di Biella. Qui, i partecipanti hanno potuto immergersi nella storia di un marchio che ha fatto grande il nome della città nel mondo, ripercorrendo l’evoluzione dell’abbigliamento sportivo e il legame indissolubile tra Biella e l'innovazione tessile.

L’evento si è concluso con successo, tra lo scambio di opinioni tecniche tra i proprietari delle vetture e la promessa di tornare presto a calcare l’asfalto di queste valli. Un sabato all'insegna del binomio vincente tra eccellenza meccanica e valorizzazione del patrimonio locale.



Prossimo appuntamento è domenica 17 maggio ad Alessandria.