Biella, bar della stazione di nuovo nel mirino dei ladri: furto in piena notte

Il bar della stazione ferroviaria di Biella torna nel mirino dei ladri. Il furto è avvenuto questa notte: stando alle prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero divelto alcune serrande per introdursi all’interno dei locali. Qui, si sarebbero impossessati di circa 900 euro in contanti.

Sul posto sono giunte le Volanti di Polizia per gli accertamenti di rito, assieme al personale della Scientifica. Non è la prima volta che si registra un furto nella zona: già lo scorso febbraio, nel weekend di San Valentino, si era verificato un analogo episodio che aveva portato all’identificazione dei presunti responsabili.