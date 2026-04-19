Biella, 29enne nei guai: trovata in possesso di droga e rifiuta il test alcolemico e tossicologico

Controllo dei Carabinieri del NORM di Biella nei confronti di una giovane donna che è stata trovata in possesso di sostanze stupefacenti.

Durante l’attività, i militari hanno rinvenuto alcune quantità di hashish e cocaina, per un totale di pochi grammi, riconducibili a un presumibile uso personale.

La donna, classe 1997 e residente a Biella, è stata inoltre segnalata e verrà verosimilmente denunciata anche per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici e tossicologici previsti.

L’intervento rientra nell’ambito dei controlli del territorio finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti.

Sono in corso gli ulteriori approfondimenti da parte dell’autorità competente.