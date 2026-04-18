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CRONACA | 18 aprile 2026, 14:20

Gasolio sulla strada, cade motociclista a Cossato: auto finisce contro barriera pedonale a Pray

Un vercellese di 31 anni in ospedale per accertamenti, indenne l’altra conducente.

Gasolio sulla strada, cade motociclista a Cossato: auto finisce contro barriera pedonale a Pray (foto di repertorio)

Gasolio sulla strada, cade motociclista a Cossato: auto finisce contro barriera pedonale a Pray (foto di repertorio)

Doppio sinistro sulle strade del Biellese con una persona in ospedale. 

I due episodi sono avvenuti nella giornata di ieri, 17 aprile: a Cossato, stando alle prime ricostruzioni, un motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di una chiazza di gasolio presente sulla carreggiata in prossimità di una rotonda. Nella caduta avrebbe riportato alcune contusioni. 

In breve tempo, è stato assistito dal personale sanitario del 118 e accompagnato in ospedale per alcuni accertamenti. Si tratta di un vercellese di 31 anni. La sede stradale è stata poi ripulita dal personale preposto, presente assieme ai Carabinieri, impegnati nella raccolta dei rilievi. 

A Pray, invece, incidente autonomo con un’auto finita contro una barriera salvapedone: fortunatamente la persona alla guida, una donna di 80 anni, è rimasta indenne nell’impatto.

g. c.

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