Gasolio sulla strada, cade motociclista a Cossato: auto finisce contro barriera pedonale a Pray

Doppio sinistro sulle strade del Biellese con una persona in ospedale.

I due episodi sono avvenuti nella giornata di ieri, 17 aprile: a Cossato, stando alle prime ricostruzioni, un motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di una chiazza di gasolio presente sulla carreggiata in prossimità di una rotonda. Nella caduta avrebbe riportato alcune contusioni.

In breve tempo, è stato assistito dal personale sanitario del 118 e accompagnato in ospedale per alcuni accertamenti. Si tratta di un vercellese di 31 anni. La sede stradale è stata poi ripulita dal personale preposto, presente assieme ai Carabinieri, impegnati nella raccolta dei rilievi.

A Pray, invece, incidente autonomo con un’auto finita contro una barriera salvapedone: fortunatamente la persona alla guida, una donna di 80 anni, è rimasta indenne nell’impatto.