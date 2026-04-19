Basket serie C: il Teens espugna anche Ciriè e rimane saldamente al quarto posto a due giornate dal termine della regular season

Il Teens vince a Ciriè,senza Trombetta e Cardanialle prese con il recupero fisico, ma con una grande prova di Roncarolo (7 punti) Manuello (5 punti) Leone (6 punti), De Bartolomeo (17 punti) Joseph Blair in formato playoff (19 punti), Tuninetto (6 punti) Zimonjic (4 punti) Gagliano (4 punti) e Germinario. Quando l’unione fa la forza e quando ognuno mette il proprio mattoncino si dimostra di essere una squadra.

Staff tecnico soddisfatto del lavoro dei ragazzi arancioblù, anche perché la sfida a Nole riservava non poche insidie: risaputo l’ambiente che sempre si trova a Cirié, dove il fattore campo può essere un fattore, invece i biellesi si sono letteralmente isolati e hanno pensato solo ad eseguire il piano partita, questo un altro passo di maturità e coesione.

La partita è stata combattuta sopratutto nel primo tempo, terminato con punteggio molto basso 29-29, al rientro dagli spogliatoi, parziale decisivo dei lanieri che con un 27-12 hanno indirizzato la contesa, quarto quarto di controllo nonostante i ripetuti tentativi di Ciriè di rientrare in partita, poi i soliti Blair e De Bartolomeo hanno messo in “ghiaccio”, come si dice in gergo, la partita con giocate e canestri importanti.

Quarto posto, consolidato a due partite dal termine della regular season, e playoff con fattore campo favorevole sempre più vicini.