Tennis Tavolo: Tre sconfitte e due pareggio per le formazioni gialloverdi per l ultima di campionato

Nella foto la formazione di D1 Gentile Impianti da sx l' esordiente Andrea Saitta, Pegoraro Riccardo e Tommaso Zoppello.

Nell' ultima giornata dei campionati regionali di Tennis Tavolo poche soddisfazioni per lo Splendor che incassa tre sconfitte su cinque incontri , raggiungendo la parità nei restanti due.

In C2 il tennis tavolo Biella vince nettamente il derby per 5 a 1, di Erick Marangone il punto della bandiera dei ragazzi di Capitan Bianchetto.

In D1 stessa sorte per Gentile Impianti che soccombe con lo stesso punteggio al PalaAguggia con Tommaso Zoppello che porta a casa il punto della bandiera, da segnalare l Esordio nella categoria superiore di Andrea Saitta che nonostante le sconfitte è autore di un ottima prova.

Sempre al PalaAguggia Immobiliare Bugella, già vincente in campionato, impatta per 3 a 3 contro Oleggio, con due punti di Michele Capodiferro e uno di Francesco Bidese.

Nella formazione presente anche Riccardo Caschili, da poco agonista, proveniente dal settore amatori che deve cedere , pur lottando, nei suoi scontri, contro avversari superiori.

Secca sconfitta invece per 6 a 0 di Siviero/Scarpa al palazzetto comunale di Castelletto Cervo, con questo risultato, purtroppo la compagine Cossatese scende di categoria nonostante un ottima parte centrale del campionato che sembrava orientare verso un esito diverso la classifica finale.

Chiude la formazione di D3 MB Line che impatta ad Aosta e chiude un discreto campionato .

Ancora notte liete per Mattia Zoppello vincente in entrambi gli incontri, mentre Lorenzo Caschili conquista l' altro punto per il 3 a 3 finale.

Purtroppo due sconfitte per Leonardo Alvarado.

Si chiudono così per lo Splendor i campionati regionali 25/26, i risultati sono comunque buoni, i giovani crescono e fanno bene sperare per il futuro.

Peccato per la retrocessione di Siviero/Scarpa, dove hanno inciso non poco i due punti di penalità di inizio campionato.



